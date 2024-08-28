İstanbul’da Metroda Toka Satan Suriyeli Çocuğa Şiddet! Adalet Bakanı Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

İstanbul’da 22 Ağustos günü akşam saat 21:10 sıralarında Yenikapı – Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda iki erkek, metroda çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uygulandığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın öncesi yer almazken şiddet uygulayan erkekten birinin çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından videoya alındı. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan erkeği engellemeye çalıştı. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar" ifadelerine yer verdi.

HALUK LEVENT'TEN TEPKİ

Sanatçı Haluk Levent, metroda saç tokası satan Suriyeli bir çocuğun şiddete uğradığı görüntüye ilişkin, “Biz neye dönüştük böyle?” diyerek tepki gösterdi.

“BU ÇOCUĞUN SUÇU NE?”

Sanatçı Haluk Levent de videoya tepki gösteren isimlerden oldu. Levent, “Bu haberi gördüm. Atladım. Sonra içim içimi yedi. Biz neye dönüştük böyle” dedi.

Levent’in paylaşımı şöyle:

“Bu haberi gördüm.

Atladım.

Sonra içim içimi yedi.

Biz neye dönüştük böyle!

Bu haberi yazmaya çekinmek bile başlı başına bir facia.

Neden?

Eee linç yeriz.

Çünkü çocuk Suriyeli.

Dostlarım!

100 kez yazdım 101 kez yazmaya devam ediyorum.

Ben başından beri Suriyeli sığınmacılar konusuna karşıyım .

Bir an önce ama bir an önce güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmeliler.

Bu ayrı bir konu.

Ama bu değil.

Hiç değil!!!

İstanbulda metroda saç tokası satan bir çocuğa bu şiddet ne??

Bu çocuğun suçu ne?

Suçu bu insanlarda aramayın!!”