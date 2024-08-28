Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum Geldi: 'Kimi Rahatsız Ettiğimi Ortaya Koyuyor'

MHP milletvekillerinin şikayetiyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açıldı. Kılıçdaroğlu'na 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildi.

İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilirken Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve TCK 53 kapsamında 'siyasi yasak' istendi. Kılıçdaroğlu bu dosyadan ceza alırsa siyasi yasaklı hale gelecek.

Davanın açılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuşan Kılıçdaroğlu, yargının bağımsız olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bunlar, Benim konuşmalarımın kimi rahatsız ettiği daha iyi ortaya koyuyor. Yargı Erdoğan’ın kontrolünde, benim değil. Yargı bağımsız değil dolayısıyla saraydan aldıkları talimata göre yargı harekete geçer."

Kaynak: Gerçek Gündem