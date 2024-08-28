Van'da Anız Yangını!

Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Dibekdüzü Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YETKİLİLER DEFALARCA UYARMIŞTI

Türkiye'de yaz aylarında çok sayıda orman yangını çıktı. Bu orman yangınlarının önemli bir kısmı ise, kontrolden çıkan anız yakma sonucunda meydana geldi.

Yetkililer, vatandaşları anız yakmanın tehlikeleri konusunda uyarıyor.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, anız yakmayla ilgili olarak Temmuz ayında açıklama yapmıştı.

İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Anız Yakma, Geleceğini Ateşe Atma" başlığı altında, anız yakmanın olumsuz etkileri detaylı bir şekilde aktarıldı. Açıklamada, anız yakmanın toprak verimliliğini azalttığı, doğal dengeyi bozduğu, toprak yorgunluğunu artırdığı ve orman yangınlarına sebebiyet verdiği belirtildi. Ayrıca, anız yakılması durumunda canlılar ve canlıların beslenme ortamının yok edildiği belirtildi.

Artan anız ve orman yangınlarına dikkat çeken İl Müdürlüğü, çiftçileri ve vatandaşları bu konuda uyardı. Açıklamada, anız yakmanın yasak olduğu ve tespiti durumunda yasal işlem başlatılacağı hatırlatıldı.

Orman yangınlarına dikkat çeken İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, orman yangınlarının büyük zararlara yol açtığı, can ve mal kaybına neden olduğu belirtildi. Vatandaşların, ormanlık alanlarda sigara içmemesi, cam parçalarını etrafa atmamaları, ateş yakmaktan kaçınılması ve herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiği anlatıldı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgedeki artan anız ve orman yangınlarına karşı halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceği bildirdi. Ayrıca, yetkili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ederek, yangınların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Yapılan açıklama, tarım ve orman alanlarının korunması, toprak verimliliğinin artırılması ve canlı yaşamının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Vatandaşların konuya duyarlı olması ve anız yakma konusunda dikkatli davranması, bölgenin geleceği için büyük önem arz etmektedir denildi.

Kaynak: İHA