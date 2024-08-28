MHP'de Üst Düzey Ayrılık: İstifasını Sosyal Medyadan Duyurdu
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Aysun Bay, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medyadan duyuran Bay, bu kararı sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.
MHP'de dikkat çeken bir istifa gerçekleşti.
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olan Aysun Bay görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.
Bay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum."
KAMUOYUNA DUYURU— Prof. Dr. Aysun BAY 🇹🇷 (@abkarabulut) August 28, 2024
Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum.@E_SemihYalcin…