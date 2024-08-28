Narin Güran Soruşturmasında Gözaltı Bilmecesi... Bakan Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturmayla ilgili bir kişinin gözaltında tutulduğunu ifade eden Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

8 GÜNDÜR ARANIYOR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Kaybolduğu gün, evinin 3 kilometre uzağında bir terlik tekinin bulunduğu Narin'den başka hiçbir iz yok.

Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan samanlık alanda yeni bir arama yapıldı. Son gelen ihbar doğrultusunda bölgeye deprem cihazları getirildi. Ekipler altı adet yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir iz bulunamadı.

İFADE VE DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Çocuğu arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 iz köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Narin'in 17 yaşındaki ağabeyi de bulunuyor. Bazı kişilerden alınan DNA örnekleri de incelemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı. Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.