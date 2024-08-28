CarrefourSA İşçilerinin 17 Günlük Direnişi Zaferle Bitti

CarrefourSA deposunda, DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan DGD-SEN üyesi iş yeri temsilcilerinin işten atılmasının ardından başlatılan iş bırakma eylemi, işverenin talepleri kabul etmesiyle sona erdi.

CarrefourSA deposundaki işçilerin eylemi, 17 günün ardından işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), zam taleplerinin yetersiz kalması ve iş yeri temsilcilerinin işten çıkarılması nedeniyle CarrefourSA'nın Esenyurt'taki deposunda başlattığı iş bırakma eylemini alışveriş merkezlerine taşımış, iki gün önce 6 kişi gözaltına alınmıştı.

DGD-SEN, konuya ilişkin "Onur ve haysiyet mücadelesi kazandı, işçiler kazandı. CarrefourSA depo işçilerinin kazanımı Türkiye işçi sınıfına armağan olsun" açıklamasını yaptı.

TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Depo önünde eylemini sürdüren işçilerin, 5 bin TL’lik zam talebi, CarrefourSA deposundaki taşeron firmasının çıkarılması ve işçilerin kadroya alınması yönündeki talepleri kabul edildi. Aynı zamanda işten çıkarılan altı işçinin işe iade talebine dair ise hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Talepleri karşılanan işçiler, kazanımlarını depo önünde alkışlarla karşıladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan DGD-SEN üyesi iş yeri temsilcileri işten atılmış, 12 Ağustos'ta depoda bir araya gelen işçiler ise destek amacıyla iş başı yapmayarak eylem başlatmıştı.

İşçiler, işten atılanların geri alınması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler alınması ve Carrefoursa’nın ara zam uygulaması taleplerini DGR firmasına iletmiş, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA