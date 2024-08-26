Depo İşçilerine Biber Gazlı Müdahale! Gözaltılar Var

İstanbul'da işten atılan sendika temsilcilerinin işe geri alınması için eylem yapan CarrefourSA işçilerine polis biber gazıyla müdahale etti. Olayda 6 işçi gözaltına alındı.

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Depo İşçilerine Biber Gazlı Müdahale! Gözaltılar Var

İstanbul Esenyurt'ta Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi işçiler, işten atılan sendika temsilcilerinin geri alınması ve maaşlarına zam yapılması talebiyle 15 gündür eylem yapıyor.

İşçiler CarrefourSA deposu önündeki eylemi bugün alışveriş merkezine taşıma kararı aldı ve bugün iki farklı alışveriş merkezinde protesto eylemi yaptı.

Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

BİBER GAZI KULLANILDI

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, yaptığı açıklamada, protesto amacıyla içinde Carrefour bulunan Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezine geldiklerini ancak, güvenlik personelinin polis çağırdığını ve kendilerine müdahale edildiğini anlattı.

Polisin biber gazı sıktığını ve işçileri yere yatırdıklarını söyleyen Acar, 6 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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