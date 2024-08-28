Başörtülü Olduğu İçin Başvurusu Reddedilmişti... Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR'

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bu zihniyetin eski Türkiye’de kaldığını belirterek, "Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: İHA