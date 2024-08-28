Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem!

Akdeniz açıklarında, Girit Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 19.29'da meydana gelen depremin, yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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