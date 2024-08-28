Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem!
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında 5,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz açıklarında, Girit Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 19.29'da meydana gelen depremin, yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 28, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/L9SvxYSS5k
28.08.2024, 19:29:51 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 11.3 km#Kandilli