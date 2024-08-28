Gaziantep’te Akılalmaz Cinayet! Manav, Gürültü Yaptığı İçin 10 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü
Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuk aynı mahallede esnaflık yapan manav tarafından gürültü çıkardığı iddiasıyla pompalı tüfekle vuruldu. 10 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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