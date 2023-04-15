Sahte acentelere karşı dikkat: Tatil yapmak isterken dolandırılmayın

TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonu yaklaşırken, yurttaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

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Sahte acentelere karşı dikkat: Tatil yapmak isterken dolandırılmayın

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmaya başlamasıyla sahte acente ve satışların da arttığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor" ifadelerini kullandı.

Dünya gazetesinin haberine göre; yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını söyledi.

Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var.

Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor."

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