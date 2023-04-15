Son dakika: İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı.

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Son dakika: İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu 14 Nisan'da yapılacaktı fakat hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmişti.

Kaynak: İHA

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