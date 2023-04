Adıyaman’da 134 seçmenin boş araziye kaydettirildiği ortaya çıktı: YSK itirazları reddetti

Türkiye’nin en önemli seçimine bugün itibariyle 29 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim çalışmalarını sürdürürken seçime girecek adaylar ve partiler de vaatlerini ve seçim beyannamelerini açıklıyor.



6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da AKP-MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ilçe ve merkezlerde bulunan boş bir araziyi dolu gibi gösterdiği ortaya çıktı.



Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, 1 Nolu Sokaktaki boş bir tarım arazisine 134 seçmen kaydettirildi. Yeşil Sol Parti Kahta İlçe Başkanı Mehmet Sait Dilek, olayın ayrıntılarını Gerçek Gündem’e anlattı.



‘‘HER GÜN ÖNÜNDEN GEÇTİĞİM BİR YER, 5 YILDIR ORADA BİR İNSAN BİLE GÖRMEDİM’’



Kahta İlçe Başkanı Mehmet Sait Dilek, söz konusu boş arazide kayıtlı seçmen yoğunluğunun dikkatlerini çektiğini söylüyor. Arazideki seçmen kayıtlarını nasıl tespit ettiklerini anlatan Dilek, “134 kişinin o bölgede olması imkansız” diyor.

Dilek, yaşananları şöyle anlatıyor:

“Araziyi, seçim komisyonundan Yağmur isimli arkadaşımız tespit etti. Ardından beni bilgilendirdi. ‘Bu adreste seçmeni yoğunluğu var, adresi biliyor musun?’ diye sordu. Verilen adres, benim oturduğum sitenin üst sokağı. Adresi bildiğim için adreste bu kadar seçmen yoğunluğunun olması imkansızdı. Emin olmak için navigasyon açarak adresi tespit ettik. Yağmur arkadaşımızın öngördüğü gibi adres orasıydı.



Boş olan yer 5 dönümlük bir arsa. 5 yıl önce çay ocağı olarak kullanılıyordu. Arazide küçük bir yapı ve lavabo var. Şahıs olarak 134 kişinin orada olması imkansız bir şey.



Her gün önünden geçtiğim bir yer, 5 yıldır orada bir insan bile görmedim. Arsa sahibini tanıdığım için onu da bilgilendirdim. Haberinin olmadığını, çok şaşırdığını ve daha önce yerel seçimlerde muhtarlık seçimi için bunun yapıldığını söyledi. Fakat şu anki durumdan haberinin olmadığını da belirtti.’’



Seçmenlerin kayıtlı olduğu boş arazinin görüntüsü



İTİRAZLAR KABUL EDİLMEDİ: ‘‘BU ŞAHISLAR DEPREMDE BURAYA GELEN KAMU PERSONELLER OLABİLİR’’



Boş araziye kayıtlı seçmenlerin yaş ortalamasının 20 ila 30 arasında olduğunu vurgulayan Dilek, seçmenlerin kütük kayıtlarının Adıyaman dışındaki iller olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili itirazlarını YSK’ya bildirdiklerini söyleyen Dilek, süre aşımı nedeniyle itirazın kabul edilmediğini anlatıyor:



‘‘4 kişi hariç kalan seçmenler, Adıyaman nüfusuna kayıtlı değil. Konya, Maraş, Kütahya, Isparta gibi farklı illerin kütüğüne kayıtlı seçmenler var.



Hepsinin ortak özelliği 20 ve 30 yaş arasındaki şahıslar olması. Benim tahminime göre bu şahıslar depremde buraya gelen kamu personelleri olabilir.



Yeşil Sol Parti olarak hem genel merkez üzerinden hem de il düzeyinde hem de ilçe düzeyinde seçim komisyonumuz var. Bu komisyondaki arkadaşlar kendi bölgesinde seçmen hareketliliği ve yoğunluğu hakkında çalışmalar yapıyor. Seçmen artışlarında şüpheli bir durum gördükleri an bize bildiriyorlar. Biz de saha çalışması yaparak tespit ettiğimiz kayıtları YSK’ya itiraz ederek bildiriyoruz.

Bu 134 kişilik arsa için de YSK’ya itiraz ettik. YSK, itiraz süresi geçtiği itirazı kabul etmedi.’’



‘‘BU YÖNTEMLER İKTİDARIN KAYBETME KORKUSUNDAN GELİYOR’’



Seçimi kaybedeceğini düşünen iktidarların bu tarz hileli yöntemlere başvuracağını anlatan Dilek, seçim güvenliği konusunda ‘‘Millet İttifakı’nın kaliteli elemanı olmadığı için bütün yükün Yeşil Sol Parti’ye bindiğini’’ ileri sürüyor:



‘‘Halk desteğini kaybeden iktidarlar, seçim hilelerine başvurur. Kendi iktidarlarını korumak için her türlü antidemokratik yöntemleri deneyeceklerdir. Aslında bu yöntemler iktidarın kaybetme korkusundan geliyor.



Ekonomisi çöken, halkımızı yoksullaştıran, sağlık, eğitim ve adalet sistemi çöken bir iktidarın halk desteğini alması beklenemez. Bundan dolayı her türlü seçim hilelerine başvuruyorlar...



Esasen bu konuda en önemli nokta seçim güvenliğidir. Adıyaman özelinde Millet İttifakı ile seçim güvenliği konusunda işbirliği yapıyoruz. Millet İttifakı’nın seçim güvenliği konusunda kaliteli elemanı olmadığı için bütün yük, Yeşil Sol Parti’ye biniyor. Yeşil Sol Parti’ye sandık kurulu üyesi verilemediği için CHP ile işbirliği yapıyoruz.



Parti olarak her sandıkta bir sandık kurulu üyesi, bir müşahit bulunduruyoruz. Her okulda iki sorumlu görevlimiz var. Baroyla işbirliği içerisindeyiz.



Seçim güvenliği konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgesi en sıkıntılı yerler. Genellikle feodal zihniyetin ve tarikatların egemen olduğu köylerde blok oylar kullanılıyor.



Bu blok oyları engellemek için tecrübeli sandık kurulu üyelerimizi görevlendiriyoruz. Örnek olarak, Menzil tarikatının egemen olduğu Menzil köyünde son genel seçimde 300 oyun 299’u AKP’ye kullanılmış.



Hiçbir seçmen farklı bir partiye oy vermemiş, yanlış oy kullanmamış.



Biz burada blok oy kullanıldığı kanısındayız. Bu tür yerlerde tecrübeli sandık kurulu üyesi görevlendiriyoruz. Bu tür köyler, bölgede çoğunlukta.’’



Kaynak: Gerçek Gündem