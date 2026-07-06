Sahnede Kanuni Şakasına Hapis İstemi: Komedyen Tuba Ulu İçin Savcı Cezalandırma Talep Etti

Komedyen Tuba Ulu’nun bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki mizahi ifadeleri mahkemelik oldu. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savcı, Ulu'nun şakasının 'cinsiyetçi' olduğunu öne sürerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma, 14 Temmuz'a ertelendi.

Son Güncelleme:
Sahnede Kanuni Şakasına Hapis İstemi: Komedyen Tuba Ulu İçin Savcı Cezalandırma Talep Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Ulu, hakkında açılan dava kapsamında İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

'AŞAĞILAMA VEYA İNCİTME KASTIM YOKTU'

Duruşmada savunmasını yapan Ulu, “Bir komedyen olarak Türkiye’nin her yerinde gösteri yaptım, onlarca izleyiciyle buluştum. Yaptığım şakayla hiç kimseyi aşağılamak veya incitmek gibi bir kastım yoktu. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Sahnede Kanuni Şakasına Hapis İstemi: Komedyen Tuba Ulu İçin Savcı Cezalandırma Talep Etti - Resim : 1

Ulu’nun bütünsel bakıldığında bağlamı anlaşılacak olan ifadelerinin bir kesitinin ele alınarak yargılama konusu yapıldığını ifade eden avukatlar da ifade özgürlüğünün dokunulmazlığına vurgu yaparak suç kastı olmaması ve suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmaması nedeniyle suç unsuru oluşmadığını savundu.

SAVCI 'CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM' DEDİ, CEZA İSTEDİ

Avukatların savunmalarının ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, davaya konu ifadelerin cinsiyetçi yaklaşımda olduğu iddiasıyla Ulu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'MÜTALAAYI ŞOK İÇİNDE DİNLEDİM'

Ulu’nun avukatları mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Avukat Jiyan Tosun, “Savcılığın mütalaasını şok içinde dinledim. Müvekkilimin bir gün şaka olarak kullanabileceği bir şeydir bu” şeklinde konuştu.

Duruşma 14 Temmuz’a ertelendi.İ

Komedyen Deniz Göktaş Çorlu'daki Cezaevine KonulduKomedyen Deniz Göktaş Çorlu'daki Cezaevine KonulduGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
ünlü komedyen
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Davası Ertelendi İmamoğlu'nun Diploma Davası Ertelendi
İletişim Başkanı Duran'dan Tarihi Zirve Öncesi Flaş Açıklama: 'Herkes Ankara'da En Güzel Misafirperverliği Görecek' İletişim Başkanı Duran'dan Tarihi Zirve Öncesi Flaş Açıklama
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı