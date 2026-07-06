Sahnede Kanuni Şakasına Hapis İstemi: Komedyen Tuba Ulu İçin Savcı Cezalandırma Talep Etti

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Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Ulu, hakkında açılan dava kapsamında İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

'AŞAĞILAMA VEYA İNCİTME KASTIM YOKTU'

Duruşmada savunmasını yapan Ulu, “Bir komedyen olarak Türkiye’nin her yerinde gösteri yaptım, onlarca izleyiciyle buluştum. Yaptığım şakayla hiç kimseyi aşağılamak veya incitmek gibi bir kastım yoktu. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Ulu’nun bütünsel bakıldığında bağlamı anlaşılacak olan ifadelerinin bir kesitinin ele alınarak yargılama konusu yapıldığını ifade eden avukatlar da ifade özgürlüğünün dokunulmazlığına vurgu yaparak suç kastı olmaması ve suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmaması nedeniyle suç unsuru oluşmadığını savundu.

SAVCI 'CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM' DEDİ, CEZA İSTEDİ

Avukatların savunmalarının ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, davaya konu ifadelerin cinsiyetçi yaklaşımda olduğu iddiasıyla Ulu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'MÜTALAAYI ŞOK İÇİNDE DİNLEDİM'

Ulu’nun avukatları mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Avukat Jiyan Tosun, “Savcılığın mütalaasını şok içinde dinledim. Müvekkilimin bir gün şaka olarak kullanabileceği bir şeydir bu” şeklinde konuştu.

Duruşma 14 Temmuz’a ertelendi.İ

Kaynak: ANKA