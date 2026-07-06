Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Davası Ertelendi

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Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün diploma davası kapsamında hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA 25 ARALIK'A ERTELENDİ

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Danıştay'a yapılan başvurunun sonucunu beklenmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Kaynak: Haber Merkezi