İletişim Başkanı Duran'dan Tarihi Zirve Öncesi Flaş Açıklama: 'Herkes Ankara'da En Güzel Misafirperverliği Görecek'

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklamalarda bulundu. Duran, "Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları şöyle;

Bugün medya mensupları olarak burada, dünyanın 3. büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturdu. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak.

ANKARA TARİHİ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlı olmasını ve buna vesile olmasını temenni ediyorum.

NATO'NUN ANA GÜNDEMİ TRANSATLANTİK BAĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Tabii öncelikle zirve bağlamında, NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler.

LİDERLERİN İKİLİ GÖRÜŞMELERİNDE SAVUNMA VE GÜVENLİK ÖNE ÇIKACAK

Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor.

Bir NATO Zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konu var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz.

KAAN, HALKBANK VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ MASADA OLACAK

Bir yönüyle işte KAAN motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik iş birliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek. Onları zirve bildirisinde göreceğiz.

Kaynak: AA