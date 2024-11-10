Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Duygu Dolu Anlar! Atatürk'ü Gören Gözyaşlarını Tutamadı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor. Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler, hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı, görenler duygu dolu anlar yaşadı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.

CANLI OLARAK HİTAP EDİYORMUŞ GİBİ...

Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk konuşması canlandırıldı. 3 dakikalık izleti Atatürk kendisini saygıyla ananlara canlı olarak hitap ediyormuş etkisi yaratarak havalimanında duygu dolu anlar yaşattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Duygu Dolu Anlar! Atatürk'ü Gören Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 1

Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti.

YARIN AYNI SAATTE YENİDEN CANLANDIRILACAK

Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.

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Kaynak: AA

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