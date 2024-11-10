Mezarlıkta Öldürülmüştü: Şirin'in Katili ile Karşılaştığı İlk Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türkiye'yi derinden sarsan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Şişli'de Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle karşılaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu.

Mezarlıkta Öldürülmüştü: Şirin'in Katili ile Karşılaştığı İlk Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mezarlıkta Öldürülmüştü: Şirin'in Katili ile Karşılaştığı İlk Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şirin'in öldürülmeden önce katili Mustafa Örün ile ilk karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin 'in çöp konteynerinin başında Mustafa Örün ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Mezarlıkta Öldürülmüştü: Şirin'in Katili ile Karşılaştığı İlk Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: AA

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