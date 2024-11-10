Menzil'de 17 Milyarlık Miras Kavgasında Yeni İddia: 'Kardeşler Babalarının Kasasını Boşalttı'

Menzil tarikatı lideri Abdulbaki Erol’un ölmesinin ardından oğulları miras kavgasına tutuştu. Tarikatta yaşanan miras kavgasının boyutunun 17 milyar TL olduğu iddia edildi.

Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre, Abdulbaki Erol’un oğulları arasında yaşanan ve karşılıklı suçlamalarla alevlenen kavgada, paylaşılamayan mirasın 17 milyar TL olduğu öne sürüldü. Kardeşlerden Saki Erol, kardeşlerinin babalarının odasına girerek kasayı boşalttıklarını iddia etti.

TAHT KAVGASINDA YENİ PERDE

Semerkand grubu ve Saki Erol arasında yaşanan kavgada şeriat mahkemesi dahi kuruldu. Abdulbaki Erol’un ölmesinin ardından, şeyhlik makamına oturan Muhammed Saki, Mübarek ve Fettah Erol kardeşler arasında ‘taht’ kavgası patlak verdi.

'İŞİN İÇİNE DEVLET GİRSİN'

Tarikatın en büyük kitlesini yanına çeken Saki Erol’un hakem heyetindeki mollaya, “Malları saklıyorlar. Bu işi sen çözemezsin, hayale kapılma. İşin içine devlet girsin, bunların çakallıklarını ortaya çıkarır” dediği bildirildi.

'SEMERKAND GRUBUNUN ELİNDE 10 MİLYAR VAR'

Tarikat müritlerin bağışlarıyla elde ettiği kazançları ticarette değerlendirerek devasa bir servet yaratırken, Saki Erol, paylaşılamayan mirasın 17 milyar TL’den fazla olduğunu belirterek, Semerkand grubunun elinde 10 milyarının olduğunu belirtti.

Kardeşlerinin kasayı gizlice boşalttığını iddia eden Saki Erol, “Kardeşlerim, babalarının odasına gizlice girerek kasasını boşalttı. Devlet bunu düzeltmek zorunda. Biz vatandaşız, hakkımız yeniliyor” dedi.