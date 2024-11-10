MHP’nin Acı Günü

Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şişek'in cenaze programı da belli oldu.

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MHP’nin Acı Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Eski İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şişek’in ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

MHP’nin Acı Günü - Resim : 1

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mehmet Şişek’in cenazesi, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop’un Boyabat ilçesinde Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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