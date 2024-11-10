MHP’nin Acı Günü
Eski MHP Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şişek'in cenaze programı da belli oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop Eski İl Başkanlarından Mehmet Şişek, İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Şişek’in ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Mehmet Şişek’in cenazesi, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop’un Boyabat ilçesinde Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
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