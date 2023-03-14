Saadet Partisi'nin Malatya'daki aşevinin kaldırılmasına ilişkin valilikten açıklama

Malatya Valiliği, Saadet Partisi’nin Malatya’da kurduğu aşevinin kaldırılmasına ilişkin, 'Yeni yerinde faaliyetine devam edecek' açıklamasında bulundu.

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Saadet Partisi'nin Malatya'daki aşevinin kaldırılmasına ilişkin valilikten açıklama

Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi, Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istenmişti. 

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"YENİ YERİNDE FAALİYETİNE DEVAM EDECEK"

Malatya Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklamada "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için başka bir alana taşınacak, yeni yerinde faaliyetine devam edecek" denildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." 

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