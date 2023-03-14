Malatya Valiliği'nden Saadet Partisi'nin aşevine engel: Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti

Saadet Partisi’nin Malatya’da depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak için kurduğu aşevi, Malatya Valiliğince engellendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da Saadet Partisi, günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikramı sağladığı aşevi kurmuştu.

Malatya Valiliği’nin herhangi bir gerekçe göstermeden, aşevinin 2 saat içinde kaldırılması gerektiğini Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletti.

KILIÇDAROĞLU DA ZİYARET ETMİŞTİ

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, "Bu talimatın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Depremin ilk gününden beri görevdeyiz. Günlük 15 bin kişiye kadar yemek ikramı yapabiliyoruz. Malatya'nın eski otogarının bulunduğu alan burası. Bugün saat 14.00 itibarıyla vali yardımcısı geldi iki saat içerisinde kaldırılmasını, boşaltılmasını istedi. Biz de akşam yemeğinin hazır olmak üzere olduğunu ve yemek dağıtımının devam edeceğini söyledik. Sabaha kadar müsaade verdiler.

Farklı şekilde düzenleneceğini söylediler. Ama bu şekilde olmaz, iki saat içerisinde çadırların kaldırılması mümkün değil.

Kılıçdaroğlu aşevinin bulunduğu çadıra ziyaretiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Bu tavır hoşumuza gitmedi.”

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Karamollaoğlu "10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" sorusunu sordu.

Karamollaoğlu paylaşımının tamamında şunları ifade etti:

Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!

SAADET PARTİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada ise "10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimizin, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması talimatı Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZE BU KÖTÜLÜĞÜ YAPMAYIN

Malatya'daki aşevinin valilik tarafından engellenmesine CHP lideri ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" ifadelerini kullandı.