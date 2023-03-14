Trabzon'da CHP İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasında yeni gelişme!

Trabzon'da, CHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Trabzon'da CHP İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasında yeni gelişme!

Trabzon'da tabancadan çıkan iki kurşun, iş merkezinin 4’üncü katındaki CHP İl Başkanlığı’nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine isabet etti.

CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.B. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı gerçekleştiği ihbarının alınmasının ardından başlatılan soruşturmada, dış cephe kaplamasına ve aynı binada bulunan bir iş yerine mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Kamera kayıtlarından, olayın 12 Mart saat 02.05'te çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan ettiği bildirilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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