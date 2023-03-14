AKP'li Tevfik Göksu’nun paylaştığı montajlı videoya CHP'den tepki: Özür bekliyoruz

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun 13 Mart tarihli İBB Meclis oturumunda yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depreme ilişkin açıklamalarının yer aldığı ve salona dinlettiği montajlanmış video tartışmaya neden oldu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Göksu'nun meclise dinlettiği videoda, yerel seçim öncesinde bir TV programında kendisine yöneltilen “göreve geldiğinizde deprem sorununu nasıl çözeceksiniz” sorusuna verdiği “5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilir” sözü ile, 6 Şubat depremlerinin ardından Uğur Dündar'a yaptığı “20 yıllık hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım” açıklamasının sadece “hızla hareket edersek bize 100 yıl lazım” cümlesi birleştirilerek montaj yapılmıştı.

Göksu, “İBB Başkanı önce ‘5 yılda bu işi bitirim' demiş, sonra ‘bize 100 yıl lazım' diyor” sözleri ile İmamoğlu'nu eleştirmişti. Göksu aynı montajlanmış videoyu meclis oturumunun ardından katıldığı canlı yayında da dinletti.

“GÖKSU'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Montajlanmış video, İBB Meclisi mart ayı oturumlarının 14 mart tarihli ikinci oturumunda da gerilime neden oldu. Oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, videonun orijinal halini dinleterek “Eleştiri başka bir şey, kamuoyunu yanlış yönlendirmek başka bir şey. Bunun siyasi etik değerlerle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Bu davranışı nedeni ile bizden, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP'den değil, meclisimizden ve yanıltmaya çalıştığı kamuoyundan Tevfik Göksu'nun özür dilemesini istiyoruz. Eleştiri haktır, eksikler varsa söylenir. Ama gerçekleri eğip bükmek, montajlamak, cımbızlamak ve trol kafası içinde montajlanmış videolar oluşturmak ve bunları belediye meclisinde dinleterek kamuoyunu yanlış biçimde etkilemeye çalışmak etik değildir. Bir siyasetçiye yakışmaz. Ve derhal özür dilenmesi gerekir” dedi.