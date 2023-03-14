İBB'nin 3 milyar 449 milyon liralık borçlanma talebi, AKP ve MHP oylarıyla 875 milyon liraya düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, yatırım ve hizmetlerin aksamaması amacıyla ulaşım, yol bakım, alt ve üst yapı yatırımları için toplam 3 milyar 449 milyon liralık iç borçlanma talebi, AKP ve MHP gruplarının oylarıyla 875 milyon liraya düşürüldü.

İBB'nin 3 milyar 449 milyon liralık borçlanma talebi, AKP ve MHP oylarıyla 875 milyon liraya düşürüldü

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi. Meclis gündemine, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün hazırladığı iki iç borçlanma teklifi geldi.

Teklifte, yüksek enflasyonun yarattığı olumsuz etkilere rağmen belediyenin bağlı kuruluş ve iştiraklerini destekleyerek sübvanse ettiği, buna karşılık, belediyenin gelirlerinin kısıtlı olduğu, kur ve enflasyondaki beklenmedik artışlar ile yüksek enerji maliyetlerinin yatırım ve hizmetleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Teklifte belirtilen gerekçelerle ulaşım ve sübvansiyonlar için kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon liralık, yol bakım, altyapı ve üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere 1 milyar 949 milyon liralık iç borçlanma yetkisi istendi.

İBB yönetiminin toplam 3 milyar 449 milyon liralık iç borçlanma talebi, AKP ve MHP gruplarının çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu'nca 875 milyon TL'ye düşürüldü. AKP ve MHP gruplarının uygun bulduğu miktarda iç borçlanma yapabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi. 

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