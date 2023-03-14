Sırp mafya lideri için hazırlanan 3 iddianame mahkemeden döndü; Savcı dördüncü iddianameyi yazdı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Sırp çete lideri olduğu iddia edilen Zeljko Bojanic, geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul Sarıyer'deki bir villada yakalanmıştı. Bojanic'in Sırp uyruklu Risto Mijanovic’i öldürdüğünden şüphelenen ekipler villanın bahçesinde kazı yaparak ceset aramıştı. Gazeteci Fatih Altaylı da arama çalışmaları sırasında çekilen fotoğrafı 6 Kasım’da sosyal medya hesabından “Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. Sırp mafya liderinin bahçesi. Mafya lideri gözaltında, kazıda üç kadın cesedi bulunmuş" ifadeleriyle paylaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iddialarla ilgili “Kara para sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi” paylaşımında bulunmuştu.

BAŞSAVCILIK DÖRDÜNCÜ KEZ İDDİANAME HAZIRLADI

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, yapılan aramalarda herhangi bir cesede bulunamayınca İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2022 tarihli kararı ile bu iddianamenin iadesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez, İstanbul Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü vasıtasıyla tekrar harekete geçti ancak yine ceset bulunamadı. 19 Aralık 2022 tarihinde yeniden iade edilen iddianameye karşı mahkeme, yeniden gönderilen iddianameyi 24 Şubat 2022 tarihinde üçüncü kez iade ederken başsavcılığın ceset araması için dördüncü kez yeni bir iddianame hazırladığı öğrenildi. Henüz bu iddianameye ilişkin herhangi bir karar verilmezken tutuklu bulunan Bojanic’in ne zaman mahkemeye çıkacağı da bilinmiyor.