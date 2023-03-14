İskenderun’da gönüllülerin kurduğu çadırlar polis zoruyla kaldırıldı, yerine AFAD çadırları kuruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde AFAD; sendikalar, Ekmek ve Gül ile Rotary Kulübü'nün kurduğu çadırları kaldırıp yerine kendi çadırlarını kurdu. BİRTEK-SEN, DİSK/Gıda-İş, İletişim-İş ve Ekmek ve Gül’ün yardım malzemeleri için depo olarak kullandığı çadıra da AFAD el koyarken, gönüllü olarak çalışanların kaldığı çadırlar ise tamamen kaldırıldı.

Evrensel'in haberine göre önce polisler eşliğinde Rotary Kulübü’nün kurduğu çadır kente giden görevliler, çadırları sökerek yerine AFAD çadırları kuracaklarını söyledi. Görüşmeden sonuç alınamaması üzerine yetkililer çadırları sökmeye başladı.

Ardından BİRTEK-SEN, DİSK/Gıda-İş, İletişim-İş ve Ekmek ve Gül’ün çalışma yürüttüğü çadır kente gelen AFAD görevlileri ve polisler önce yardım malzemelerinin depolandığı çadır önüne gelerek çadıra el koyduklarını söyledi. Görevliler kilidi kırarak çadıra girerken, tepki gösteren Ekmek ve Gül gönüllüleri bu malzemelerin kadınların ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak için olduğunu, el konulamayacağını söyledi. Gönüllüler çadırdaki yardım malzemelerini depremzedelerin yardımıyla çıkardı.

AFAD yetkilileri daha sonra BİRTEK-SEN, DİSK/Gıda-İş, İletişim-İş ve Ekmek ve Gül gönüllülerinin kaldığı çadırları tespit ederek kaldırmaya başladı. Depremzedelerin kaldığı çadırların ise yenileriyle değiştirileceği öğrenildi.

AFAD çadırların sökülmesine, çadırların yenilenmesi ve kanalizasyon yapılacak olmasını gerekçe gösterirken depremzedeler dün yağan yağmurda AFAD çadırlarının da su aldığına dikkat çekerek çadırların yeterli olmayacağını söyledi ve hijyenik yaşam alanları, konteyner talep ettiklerini söyledi.

EKMEK VE GÜL: KIZ KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜ YIKAMAZSINIZ

"Kız Kardeşlik Köprüsü ile Hayatı Yeniden Kuruyoruz" kampanyası kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda gönüllüsüyle bölgeye giden özellikle kadınların hijyen ve sağlık sorunları için çalışmalar yapan Ekmek ve Gül, çadırlarının kaldırılarak engellenmelerine tepki gösterdi. Çadırlarının kaldırılması anından video paylaşan Ekmek ve Gül şu ifadelere yer verdi:

"#KızKardeşlikKöprüsü'nü yıkamazsınız! İskenderun’da depremin ilk gününden beri yan yana durduğumuz, hayatı yeniden kurmak için birlikte mücadele ettiğimiz depremzedelerle dayanışmaktan vazgeçmeyeceğiz."