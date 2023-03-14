HDP'li Osman Baydemir’e hakaret eden Nedim Şener tazminat ödeyecek

Katıldığı bir televizyon programında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve HDP Urfa eski Milletvekili Osman Baydemir’i hedef alarak, “korkak”, “kaypak”, “meczup”, “Elin Paris’inden havlamak kolay” ifadelerini kullanan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener tazminat cezasına mahkûm edildi. Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Baydemir’in kişilik hakları zedelendiği gerekçesiyle Nedim Şener’in 5 bin Türk Lirası tazminat ödemesine hükmetti.

SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK KARARININ ARDINDAN TAZMİNAT DAVASI

Nedim Şener 1 Kasım 2021 tarihinde, Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de konuk olduğu TVNET kanalındaki ‘Net Bakış’ programında Osman Baydemir’i hedef aldı. Siirt’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaşadığı diyalog sırasında “Burası Kürdistan” ifadelerini kullanan Cemil Taşkesen’in sözlerinin konuşulduğu sırada Şener Baydemir’e yönelik, “Dünyanın en korkağı, en kaypağı, en sinsi adamı Osman Baydemir isimli meczup. Kaçmış ha. Bu topraklara misafir gelecekler, sen o toprağa bir ayağını bas bakalım da oradan hiç olmazsa tehdit et. Elin Paris’inden Londra’sından havlamak kolay” ifadelerini kaydetti.

ŞENER’İN AVUKATLARINDAN ‘VATANSEVER’ SAVUNMASI

Bunun üzerine Baydemir’in avukatları Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İfadeye çağırılan ve bu duruma da köşe yazısı kaleme alarak tepki gösteren Şener hakkında takipsizlik kararı verildi. Şener hakkında iddianame hazırlanmaması üzerine Baydemir’in avukatları bu kez hakaretten kaynaklı tazminat davası açtı.

Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilen davaya Şener’in avukatları savunma verdi. Baydemir’in “Burası Kürdistan” diyen Taşkesen’i savunduğunu belirten Şener’in avukatları, “Müvekkilim Nedim Şener vatansever bir vatandaş ve saygıdeğer bir gazeteci olarak davacıya tepkisini dile getirmiştir. Osman Baydemir adı geçen açıklamasıyla müvekkilim ve Türk halkının kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur” dedi. Şener’in avukatlarının davanın reddedilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi ve Şener 5 bin lira tazminat cezasına mahkûm edildi.