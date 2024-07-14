Saadet Partisi'nin Acı Günü: Danışman, Annesi ve Kardeşi Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi TBMM Eğitim Politikaları Danışmanı Enes Okutan, annesi Zeynep Okutan ve kardeşi Üsame Okutan trafik kazasında hayatını kaybetti. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, taziye mesajı paylaştı.

Saadet Partisi'nin Acı Günü: Danışman, Annesi ve Kardeşi Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi TBMM Eğitim Politikaları Danışmanı Enes Okutan ile annesi Zeynep Okutan ve kardeşi Üsame Okutan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Üç kişinin ölümünü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu.

Karamollaoğlu taziye mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Genç kardeşimize ve annesine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Okutan ailesine sabırlar niyaz ediyorum.

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