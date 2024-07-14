8 FETÖ Üyesi Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya, "Kıskaç-21" operasyonuyla Ege sularından kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. FETÖ üyeleri, tekneye yapılan operasyonla durduruldu.

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8 FETÖ Üyesi Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden "Kıskaç-21" isimli operasyon hakkında bilgi verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı Körfezi'ndeki "Asteri" isimli bir tekneye yönelik düzenlendi. Operasyon sonucunda, yakalanan 10 şüpheliden 8'inin FETÖ üyesi olduğu ifade edildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Bu sabah İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde 'ASTERI' isimli bir tekneye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-21' operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı Şüphelilerden ‘inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.''

Kaynak: ANKA

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