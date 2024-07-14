Akıllara Simpsonlar Geldi: Trump'ın Suikastını Aylar Önce Bilmiş

ABD Başkan adayı ve bir önceki dönemki başkan Donald Trump, Pensilvanya mitinginde suikast girişimine uğramıştı. 20 yaşında olan Thomas Matthew Crooks tarafından saldırıya uğrayan Trump, hafif sıyrıkla kurtuldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, saldırgan Crooks da etkisiz hale getirildi.

5 el açılan ateşten hafif sıyrıkla kurtulan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu söylenirken, başkan adayı saldırı sonrası New Jersey’e gitti. Bu suikast girişimi tüm dünyada ciddi yankı bulurken, birçok ülkeden kınama mesajları geldi.

Trump’ın böyle bir saldırı yaşayabileceği ile ilgili bir kehanetin yapıldığı görüldü. Eski Deniz Harp Okulu Komutanı ve emekli amiral Türker Ertürk’ün, Trump’ın suikaste uğrayabileceğini söylediği yayın, sosyal medyanın gündemine oturdu.

SZC TV’de İpek Özbey’in konuğu olan Türker Ertürk, dış politikanın konuşulduğu yayında, “Müesses nizam Trump’ın başına felaket getirebilir” demişti.

Ertük şunları söylemişti:

“Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi var. Biden bu savaşı, bu vekalet savaşını kaybetmiş olarak bu işe girmek istemiyor. Veya müesses nizam, Amerika Birleşik Devletleri içinde bazı odaklar bu savaşın devamını istiyor. Çünkü aynı zamanda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin o silah endüstrisini de destekliyor. Ve kimin, Trump'ın açıklamaları var. Trump bunun bir vekalet savaşı olduğunu kabul ediyor, Rusya'yla olan savaşın sürdürülmesini istemiyor. Mekân seçimleri de belirleyecek biraz değil mi? Evet, evet. Hatta müesses nizam Trump'ın başına felaket getirebilir. Suikast olabilir, yargısal engel olabilir. Nereden çıkardın? Amerika Birleşik Devletleri'nde bunları yaşadık. Yani müesses nizam Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanına, onun yerine çıkmaya çalışan, seçime girmeye çalışanlara nasıl suikast yaptığını biliyoruz.”

SİMPSONLAR

Türker Ertürk’ün bu çıkışı, ikiz kule saldırısı, Donald Trump’ın başkan seçilmesi gibi bir takım olayları önceden bildiği iddia edilen eskilerin çizgi dizisi Simpsonlar’ı akıllara getirdi.