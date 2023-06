Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Partisinin talebini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bugünkü kurla, sadece yeniden yıl başındaki 455 dolar seviyelerini bulabilmek için net asgari ücretin 11 bin lira civarında olması gerekir. 6 ay önceki rakamı, 6 ay sonra yeniden vadetmek; büyük bir müjde midir, büyük bir başarısızlık mı? Seçimlerin hemen ardından sadece 2 haftada Türk liramız, dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 (yüzde 17,44) değer kaybetti. 1 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş artık piyasada yok, darphane de basmıyor zaten. Zira artık madeni 50 kuruş ve 1 liraların, kağıt 5 ve 10 liraların alım gücü karşılıkları kalmadı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında; gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"BİR AN EVVEL GERÇEK GÜNDEME ODAKLANILMALI"

"Seçimler artık geride kaldı, şimdi önümüzde çözüm bekleyen birçok konu başlığı var. Asgari ücret görüşmeleri, seçimlerin ardından peş peşe gelen zamlar, insanımızın canını her geçen gün daha çok yakan kiralar, bir türlü önlenemeyen kurdaki yükseliş. Buna benzer onlarca başlık ve her biri acil çözüm bekleyen problemler. Bu nedenle, artık bir an evvel gerçek gündemlere odaklanılmalı, koskoca bir yangına bir bardak su dökmekten ibaret kalan göstermelik tedbirler yerine, somut ve kalıcı adımlar atılmalıdır.

"MİLYONLARCA İNSANIMIZIN CEBİNDEN BU 100 DOLARI KİMLER ALDI, SORUMLULAR KİMLERDİR?"

Muhterem arkadaşlar; milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu hafta tekrar başladı. Bu nedenle, bazı rakamları tekrar hatırlatmak isterim, şu an net asgari ücret, 8 bin 500 lira. Türk-İş’in yıllardır düzenli olarak açıkladığı ve son olarak mayıs ayı için paylaştıkları verilerde; açlık sınırı: 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırı: 33 bin 750 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise; 13 bin 440 liraya yükselmiş durumda. Peki, TÜİK’in son açıkladığı aylık enflasyon kaçtı? yüzde 0,04. Şimdi asgari ücrette yeni rakam neye göre, kime göre belirlenmeli veya belirlenecek? Genelde asgari ücret belirlenirken enflasyon dikkate alınır. Şimdi iş tersine dönmüş gibi; hükümetin açıklamak istediği asgari ücret kaç olacaksa, sanki TÜİK ona göre enflasyon rakamı açıklıyor. 2023’ün başında 'tarihi rakam' olarak duyurulan ve 455 dolara tekabül eden asgari ücret, şimdilerde 360 dolar seviyelerine kadar indi. Milyonlarca insanımızın cebinden bu 100 doları kimler aldı, sorumluları kimlerdir?

"ASGARİ ÜCRET 11-12 BİN LİRA OLURSA 'TARİHİ REKOR' İLAN EDECEKLER"

Bugünkü kurla, sadece yeniden yıl başındaki 455 dolar seviyelerini bulabilmek için net asgari ücretin 11 bin lira civarında olması gerekir. 6 ay önceki rakamı, 6 ay sonra yeniden vadetmek; büyük bir müjde midir, büyük bir başarısızlık mı? Seçimlerin hemen ardından sadece 2 haftada Türk liramız, dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 (yüzde 17,44) değer kaybetti. 1 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş artık piyasada yok, darphane de basmıyor zaten. Zira artık madeni 50 kuruş ve 1 liraların, kâğıt 5 ve 10 liraların alım gücü karşılıkları kalmadı. Seçim öncesi ertelenen 500 liralık banknotların önümüzdeki günlerde basılacağı konuşuluyor. Bu şartlarda değil 500, 1000’lik banknotlar dahi bir ihtiyaç haline gelir. Bir kilo kıyma bugün 400-500 lira oldu, 3-4 yıl öncesine kadar bir küçükbaş kurbana verilen parayla, bugün sadece 2 kilo et alınabiliyor. Ama TÜİK’e göre enflasyon yok denecek kadar az, iktidara göre ise 2000 liralık emekli ikramiyesi hâlâ büyük bir lütuf, asgari ücret 11-12 bin lira olursa da 'tarihi bir rekor' ilan edecekler.

"5 YIL DAHA 'AYNI TAS, AYNI HAMAM' GİTMEZ, GİDEMEZ"

Bir 5 yıl daha 'aynı tas, aynı hamam' gitmez, gidemez. Ücretleri yukarıda birbirine yakınlaştırmak gerek, aşağılarda değil. İşçi ve memur maaşlarını asgari ücretin ve açlık sınırının biraz üzerinde, asgari ücreti de sürekli olarak açlık sınırında, hatta altında tutmak insanımızın derdine derman olmaz. Her zaman söylediğimiz gibi, 5-10 yıllık bir hedef koyup, asgari ücreti kademe kademe açlık sınırından yoksulluk sınırına çıkarmak gerekir. Ayrıca alım gücünü arttıracak tedbirler alınmadığı takdirde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belirlenecek her yeni ücret, 6 ay bile gitmeyecek; 2-3 ay içerisinde eriyecektir. Büyükşehirlerde ortalama bir evin kirası 10-20 bin lira arasında, diğer şehirlerimizde ise 5-10 bin lira arasında değişiyor. Hâl böyleyken, bugün asgari ücrette 10-12 bin liralar, işçi ve memur maaşlarında da 20-25 bin liralar konuşuluyorsa; bir şeyler epey ters gidiyor demektir. Yüz binlerce aile için artık ev almak değil kirayı ödeyebilmek hayal olmuşsa, çocuğunu özel okula göndermek değil kırtasiye ve kantin giderlerini karşılayabilmek zorlaşmışsa; burada durup, etraflıca düşünmek gerekir.

"DEVLET ADİL OLMALI"

Adil devlet, adil paylaşım ve insanca yaşam bizim şiarımızdır. Devlet adil olmalı, paylaşımda adalet tesis edilmeli ki, 85 milyon vatandaşımızın her biri insanca yaşam standartlarına kavuşabilsin. Zira adalet, sadece mahkemelerde aranacak ve konuşulacak bir kavram değildir. İş hayatında, eğitimde, sağlıkta, kalkınmada ve hayatın her alanında adalet mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için biz diyoruz ki, önce adalet, herkese adalet ve her daim adalet. Ücretler belirlenirken; bu kez adil paylaşım tesis edilecek mi, yoksa bugüne kadar olduğu gibi yine edilmeyecek mi, bunu yakından takip edecek, insanımızın hakkını her zaman ve her zeminde koruyacağız.

"İSVEÇ'İN NATO KAPSAMINDA BİR GÖREV ALMASINA BİZ İZİN VERMEMELİYİZ"

Değerli arkadaşlar; bugünkü basın toplantımızda bir konuya daha temas etmek istiyorum. Dün İsveç’te alınan bir karar bizi derinden yaraladı. Bu Avrupalılarda ahlaki ve manevi değer kavramı yok desek, zannederim haksızlık yapmış olmayız. Daha önce birileri Kurân-ı Kerîm’i yakmaya teşebbüs etmişti, İsveç polisi de buna engel oldu; bir inanca hakaret edildiğinden dolayı değil, toplumda kargaşa çıkar diye buna karşı bir tedbir aldılar. Kurân-ı Kerîm yakılmasını yasakladı ama Yüksek Mahkeme dün bu kararı iptal etti. Hakikaten aklıma gelenlerin hepsini burada söylesem, biraz fazla gelir belki. Ama bunlarda insanlık yok, insaf yok. Adalet mefhumu hiç yok. Şimdi İsveç’in NATO’ya dahil edilip edilmemesi gündemde. Sözde birtakım adımlar attıkları için ülkemiz yumuşak bir temayül içine girdi gibi görünüyor. Aldıkları bu son karar değişmeden İsveç’in, NATO kapsamında bir görev almasına biz izin vermemeliyiz, kesinlikle buna rıza göstermemeliyiz. Kimse bundan bahsetmiyor, özellikle iktidar yanlısı medyaya bir bakın; böyle bir haber yok, sanki böyle bir şey olmamış gibi. Biz buna rıza gösteremeyiz. Biz bütün dünyada sadece kendi inancımıza değil, tüm inançlara ve özellikle semavi dinlere karşı saygısızlık yapılmasına rıza göstermeyiz. Osmanlı’da gayrimüslimler asırlarca yaşadılar ne inançlarına, ne kiliselerine ne de ibadetlerine kimse engel olmadı."

Kaynak: ANKA