Ankara’da sağanak sonrası heyelan meydana geldi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda taşlar sokağa düştü. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün geçişi sırasında yaşanan ürkücü anlar kameralara yansıdı.

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Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde 1586. Sokak’ta sağanak sonrası boş bir arazide meydana gelen heyelanda, kaya parçaları sokağa düştü. Mahalle sakinlerinden Şeyma Doğan, her sene aynı olayı yaşadıklarını söyledi. Doğan, sürekli asfalt yola toprak aktığını kaydederek, “Geldiğimiz günden beridir dejavu gibi tekrarını yaşadığımız bir olay bu. Sürekli sel basıyor, su doluyor. Alt yapı çalışması yok. Toprak yol sürekli yere toprak akıtıyor. Çocuğum okuldan gelecek, dün burada felaket bir sel oldu. Merdivenlerden çıksa çıkamıyor. Su büklüm büklüm aşağıya iniyor. Aracımla ben kendim gidip alayım dedim. Toprak yolu kapatmıştı, çıkamadım” dedi.

Doğan, Ankara adına üzüldüğünü söyleyerek, “Ankara adına üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Biz bu durumu bir senedir şikayet ediyoruz. En büyük sorun şu boru yağış yağdığı zaman tamamen bu caddeye akıtıyor. Neden bu boru alt yapı çalışmasıyla bir yere bağlanmıyor da sokağa akıtılıyor” dedi.

Heyelanın ardından bütün mahalle sakinlerinin balkonlara çıktığını ve yardım beklediklerini söyleyen Doğan, “Korkmaz olurlar mı? Biz hepimiz balkonlardaydık. Video çekiyorduk, bir yerlere atmaya çalışıyorduk. Yardım bekliyorduk. Çok merak ediyorum başımıza kötü bir şey geldiğinde mi ciddiye alınacağız. En basitinden şu borudan bu sokağa su akıyor. Orası sokakta burası sokak değil mi? Orada yaşayanlar insan da burada yaşayanlar insan değil mi?” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Ferhat Yıldız ise ileride can kayıpları olmasından korktuklarını belirterek, “Çok sıklıkla yağmur yağıyor ama biz bu sorunu son beş senedir yaşıyoruz. Bir can kaybı olmayacağı anlamına gelmiyor. Birinin çocuğuna zarar geldiğinde sorumlusu kim olacak?” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Ölmez, yukarı mahallenin suyunun üst sokakta biriktiğinin altını çizerek, “Yukarı mahallenin suyu komple üst sokağa geliyor. Oradan EGO otobüsü geçiyor. Üst sokakta yağmur sularıyla su birikiyor ve oranın gideri buraya verilmiş. Gider patladı otobüs geçtiği sırada. Gider patladıktan sonra çamur, taş ve kayalar komple mahallemizi bastı” açıklamasında bulundu.

Otobüsün geçişi sırasında yaşanan ürkücü anları ise bir vatandaş görüntüledi.

Kaynak: İHA

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