Yeni kabine ikinci kez toplandı! Masada neler konuşulacak?

Seçimlerin ardından açıklanan yeni kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün ikinci kez toplandı.

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Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplandı.

Toplantıda yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları, ev kadınlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

Konutlarda yüzde 25'lik kira artışı sınırı 1 Temmuz tarihinde sona eriyor. Düzenlemenin uzayıp uzamayacağı da toplantının gündem maddelerinin arasında yer alıyor.

Toplantıda yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına dair bir sunum gerçekleştireceği öngörülüyor.

Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum da yapması bekleniyor.

Kabinede dış politikadaki gelişmeler ile İsveç'in NATO üyeliği süreci de değerlendirilecek.

Etiketler
kabine Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Kira sözleşmesi Kira, kiracı Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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