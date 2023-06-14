CHP İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu: İşte komisyona giren vekiller

CHP'nin İhtisas Komisyonlarında yer alacakları milletvekilleri belli oldu. Deniz Yücel Adalet Komisyonu’nda yer alırken, Aşkın Türeli, Plan ve Bütçe Komisyonu sözcülüğü ile partisinin ekonomi politikalarında aktif isim olacak.

CHP İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu: İşte komisyona giren vekiller

14 Mayıs'ta Milletvekili Genel Seçiminde parlamentoda sandalye dağılımının belli olması sonrasında yeni yasama döneminin görevlendirmeleri şekilleniyor. 28. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu.

Eski İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel Adalet Komisyonu’na, İzmir Milletvekili c Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirildi. Türeli’nin bundan sonraki ekonomi politikalarında etkin bir isim olacağı belirtildi. Türeli, CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözcüsü de olacak.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre; Dışişleri Komisyonu’na ise CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneş getirildi. Öneş’in dışişlerinde etkili olması bekleniyor.

CHP'nin İhtisas Komisyonlarında yer alacakları vekiller ve seçildikleri illerin listesi şöyle:

ANAYASA KOMİSYONU

Umut AKDOĞAN Ankara
Murat EMİR Ankara
Sevda ERDAN KILIÇ İzmir
Gökçe GÖKÇEN İzmir
İnan Akgün ALP Kars
Barış BEKTAŞ Konya

ADALET KOMİSYONU

Süleyman BÜLBÜL Aydın
Turan Taşkın ÖZER İstanbul
Deniz YÜCEL İzmir
İsmail Atakan ÜNVER Karaman
Gizem ÖZCAN Muğla
Cumhur UZUN Muğla

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU

Uğur BAYRAKTUTAN Artvin
Özgür CEYLAN Çanakkale
Aşkın GENÇ Kayseri
Ahmet ÖNAL Kırıkkale
Metin İLHAN Kırşehir
Tahsin BECAN Yalova

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Evrim KARAKOZ Aydın
Yaşar TÜZÜN Bilecik
Melih MERİÇ Gaziantep
Ali ÖZTUNÇ Kahramanmaraş
Murat ÇAN Samsun
Eylem Ertuğ ERTUĞRUL Zonguldak

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Talih ÖZCAN Düzce
Utku ÇAKIRÖZER Eskişehir
Mehmet GÜZELMANSUR Hatay
Oğuz Kaan SALICI İstanbul
Namık TAN İstanbul
Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Deniz DEMİR Ankara
İsmet GÜNEŞHAN Çanakkale
Hikmet Yalım HALICI Isparta
Fethi AÇIKEL İstanbul
Mustafa ADIGÜZEL Ordu
Nurten YONTAR Tekirdağ

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU

Sururi ÇORABATIR Antalya
Mustafa SARIGÜL Erzincan
Gökan ZEYBEK İstanbul
Hasan BALTACI Kastamonu
Gülcan KIŞ Mersin
Ulaş KARASU Sivas

ÇEVRE KOMİSYONU

Edin ÜN Edirne
Gürsel EROL Elazığ
Nermin YILDIRIM KARA Hatay
Suat ÖZÇAĞDAŞ İstanbul
Murat BAKAN İzmir
Vecdi GÜNDOĞDU Kırklareli

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Burhanettin BULUT Adana
Serkan SARI Balıkesir
Kayıhan PALA Bursa
Gamze AKKUŞ İLGEZDİ İstanbul
Muhip KANKO Kocaeli
Ali KARAOBA Uşak

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU

Ayhan BARUT Adana
Orhan SARIBAL Bursa
Bekir BAŞEVİRGEN Manisa
Ömer Fethi GÜRER Niğde
Barış KARADENİZ Sinop
İlhami Özcan AYGUN Tekirdağ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Müzeyyen ŞEVKİN Adana
Türker ATEŞ Bolu
Şeref ARPACI Denizli
Ednan ARSLAN İzmir
Nail ÇİLER Kocaeli
Talat DİNÇER Mersin

DİLEKÇE KOMİSYONU

İbrahim ARSLAN Eskişehir
Ahmet Baran YAZGAN Edirne
Hasan Ufuk ÇAKIR Mersin

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Cavit ARI Antalya
Mustafa ERDEM Antalya
Rahmi AŞKIN TÜRELİ İzmir
Cevdet AKAY Karabük
Veli AĞBABA Malatya
Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU Manisa
Tahsin OCAKLI Rize

KİT KOMİSYONU

Orhan SÜMER Adana
Hüseyin YILDIZ Aydın
İzzet AKBULUT Burdur
Mehmet TAHTASIZ Çorum
Ali GÖKÇEK İstanbul
Özgür KARABAT İstanbul
Mahir POLAT İzmir
Deniz YAVUZYILMAZ Zonguldak

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Abdurrahman TUTDERE Adıyaman
Mustafa Sezgin TANRIKULU Diyarbakır
Servet MULLAOĞLU Hatay
Türkan ELÇİ İstanbul
Rıfat Turuntay NALBANTOĞLU İzmir
Mahmut TANAL Urfa

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Gamze TAŞCIER Ankara
Aliye TİMİSİ ERSEVER Ankara
Aliye COŞAR Antalya
Reşat KARAGÖZ Amasya
Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU Bursa
Ayça TAŞKENT Sakarya

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU

Özgür Erdem İNCESU Ardahan
Jale Nur SÜLLÜ Eskişehir
Kadri Enis BERBEROĞLU İstanbul
Yüksel TAŞKIN İzmir
Fahri ÖZKAN Kırklareli
Ali Fazıl KASAP Kütahya

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU

Hasan ÖZTÜRKMEN Gaziantep
Yüksel Mansur KILINÇ İstanbul
İsmail Atakan ÜNVER Karaman
Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU

Okan KONURALP Ankara
Hasan ÖZTÜRK Bursa
Yüksel Mansur KILINÇ İstanbul
Ahmet Tuncay ÖZKAN İzmir

 
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