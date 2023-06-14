CHP İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu: İşte komisyona giren vekiller
CHP'nin İhtisas Komisyonlarında yer alacakları milletvekilleri belli oldu. Deniz Yücel Adalet Komisyonu’nda yer alırken, Aşkın Türeli, Plan ve Bütçe Komisyonu sözcülüğü ile partisinin ekonomi politikalarında aktif isim olacak.
14 Mayıs'ta Milletvekili Genel Seçiminde parlamentoda sandalye dağılımının belli olması sonrasında yeni yasama döneminin görevlendirmeleri şekilleniyor. 28. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu.
Eski İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel Adalet Komisyonu’na, İzmir Milletvekili c Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirildi. Türeli’nin bundan sonraki ekonomi politikalarında etkin bir isim olacağı belirtildi. Türeli, CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözcüsü de olacak.
Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre; Dışişleri Komisyonu’na ise CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneş getirildi. Öneş’in dışişlerinde etkili olması bekleniyor.
CHP'nin İhtisas Komisyonlarında yer alacakları vekiller ve seçildikleri illerin listesi şöyle:
ANAYASA KOMİSYONU
Umut AKDOĞAN Ankara
Murat EMİR Ankara
Sevda ERDAN KILIÇ İzmir
Gökçe GÖKÇEN İzmir
İnan Akgün ALP Kars
Barış BEKTAŞ Konya
ADALET KOMİSYONU
Süleyman BÜLBÜL Aydın
Turan Taşkın ÖZER İstanbul
Deniz YÜCEL İzmir
İsmail Atakan ÜNVER Karaman
Gizem ÖZCAN Muğla
Cumhur UZUN Muğla
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
Uğur BAYRAKTUTAN Artvin
Özgür CEYLAN Çanakkale
Aşkın GENÇ Kayseri
Ahmet ÖNAL Kırıkkale
Metin İLHAN Kırşehir
Tahsin BECAN Yalova
İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Evrim KARAKOZ Aydın
Yaşar TÜZÜN Bilecik
Melih MERİÇ Gaziantep
Ali ÖZTUNÇ Kahramanmaraş
Murat ÇAN Samsun
Eylem Ertuğ ERTUĞRUL Zonguldak
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
Talih ÖZCAN Düzce
Utku ÇAKIRÖZER Eskişehir
Mehmet GÜZELMANSUR Hatay
Oğuz Kaan SALICI İstanbul
Namık TAN İstanbul
Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Deniz DEMİR Ankara
İsmet GÜNEŞHAN Çanakkale
Hikmet Yalım HALICI Isparta
Fethi AÇIKEL İstanbul
Mustafa ADIGÜZEL Ordu
Nurten YONTAR Tekirdağ
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
Sururi ÇORABATIR Antalya
Mustafa SARIGÜL Erzincan
Gökan ZEYBEK İstanbul
Hasan BALTACI Kastamonu
Gülcan KIŞ Mersin
Ulaş KARASU Sivas
ÇEVRE KOMİSYONU
Edin ÜN Edirne
Gürsel EROL Elazığ
Nermin YILDIRIM KARA Hatay
Suat ÖZÇAĞDAŞ İstanbul
Murat BAKAN İzmir
Vecdi GÜNDOĞDU Kırklareli
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Burhanettin BULUT Adana
Serkan SARI Balıkesir
Kayıhan PALA Bursa
Gamze AKKUŞ İLGEZDİ İstanbul
Muhip KANKO Kocaeli
Ali KARAOBA Uşak
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
Ayhan BARUT Adana
Orhan SARIBAL Bursa
Bekir BAŞEVİRGEN Manisa
Ömer Fethi GÜRER Niğde
Barış KARADENİZ Sinop
İlhami Özcan AYGUN Tekirdağ
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
Müzeyyen ŞEVKİN Adana
Türker ATEŞ Bolu
Şeref ARPACI Denizli
Ednan ARSLAN İzmir
Nail ÇİLER Kocaeli
Talat DİNÇER Mersin
DİLEKÇE KOMİSYONU
İbrahim ARSLAN Eskişehir
Ahmet Baran YAZGAN Edirne
Hasan Ufuk ÇAKIR Mersin
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Cavit ARI Antalya
Mustafa ERDEM Antalya
Rahmi AŞKIN TÜRELİ İzmir
Cevdet AKAY Karabük
Veli AĞBABA Malatya
Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU Manisa
Tahsin OCAKLI Rize
KİT KOMİSYONU
Orhan SÜMER Adana
Hüseyin YILDIZ Aydın
İzzet AKBULUT Burdur
Mehmet TAHTASIZ Çorum
Ali GÖKÇEK İstanbul
Özgür KARABAT İstanbul
Mahir POLAT İzmir
Deniz YAVUZYILMAZ Zonguldak
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
Abdurrahman TUTDERE Adıyaman
Mustafa Sezgin TANRIKULU Diyarbakır
Servet MULLAOĞLU Hatay
Türkan ELÇİ İstanbul
Rıfat Turuntay NALBANTOĞLU İzmir
Mahmut TANAL Urfa
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Gamze TAŞCIER Ankara
Aliye TİMİSİ ERSEVER Ankara
Aliye COŞAR Antalya
Reşat KARAGÖZ Amasya
Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU Bursa
Ayça TAŞKENT Sakarya
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU
Özgür Erdem İNCESU Ardahan
Jale Nur SÜLLÜ Eskişehir
Kadri Enis BERBEROĞLU İstanbul
Yüksel TAŞKIN İzmir
Fahri ÖZKAN Kırklareli
Ali Fazıl KASAP Kütahya
GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU
Hasan ÖZTÜRKMEN Gaziantep
Yüksel Mansur KILINÇ İstanbul
İsmail Atakan ÜNVER Karaman
Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla
DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU
Okan KONURALP Ankara
Hasan ÖZTÜRK Bursa
Yüksel Mansur KILINÇ İstanbul
Ahmet Tuncay ÖZKAN İzmir