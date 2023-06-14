CHP İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu: İşte komisyona giren vekiller

14 Mayıs'ta Milletvekili Genel Seçiminde parlamentoda sandalye dağılımının belli olması sonrasında yeni yasama döneminin görevlendirmeleri şekilleniyor. 28. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis İhtisas Komisyonu üyeleri belli oldu.

Eski İzmir İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel Adalet Komisyonu’na, İzmir Milletvekili c Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirildi. Türeli’nin bundan sonraki ekonomi politikalarında etkin bir isim olacağı belirtildi. Türeli, CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözcüsü de olacak.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre; Dışişleri Komisyonu’na ise CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneş getirildi. Öneş’in dışişlerinde etkili olması bekleniyor.

CHP'nin İhtisas Komisyonlarında yer alacakları vekiller ve seçildikleri illerin listesi şöyle:

ANAYASA KOMİSYONU

Umut AKDOĞAN Ankara

Murat EMİR Ankara

Sevda ERDAN KILIÇ İzmir

Gökçe GÖKÇEN İzmir

İnan Akgün ALP Kars

Barış BEKTAŞ Konya

ADALET KOMİSYONU

Süleyman BÜLBÜL Aydın

Turan Taşkın ÖZER İstanbul

Deniz YÜCEL İzmir

İsmail Atakan ÜNVER Karaman

Gizem ÖZCAN Muğla

Cumhur UZUN Muğla

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU

Uğur BAYRAKTUTAN Artvin

Özgür CEYLAN Çanakkale

Aşkın GENÇ Kayseri

Ahmet ÖNAL Kırıkkale

Metin İLHAN Kırşehir

Tahsin BECAN Yalova

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Evrim KARAKOZ Aydın

Yaşar TÜZÜN Bilecik

Melih MERİÇ Gaziantep

Ali ÖZTUNÇ Kahramanmaraş

Murat ÇAN Samsun

Eylem Ertuğ ERTUĞRUL Zonguldak

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Talih ÖZCAN Düzce

Utku ÇAKIRÖZER Eskişehir

Mehmet GÜZELMANSUR Hatay

Oğuz Kaan SALICI İstanbul

Namık TAN İstanbul

Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Deniz DEMİR Ankara

İsmet GÜNEŞHAN Çanakkale

Hikmet Yalım HALICI Isparta

Fethi AÇIKEL İstanbul

Mustafa ADIGÜZEL Ordu

Nurten YONTAR Tekirdağ

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU

Sururi ÇORABATIR Antalya

Mustafa SARIGÜL Erzincan

Gökan ZEYBEK İstanbul

Hasan BALTACI Kastamonu

Gülcan KIŞ Mersin

Ulaş KARASU Sivas

ÇEVRE KOMİSYONU

Edin ÜN Edirne

Gürsel EROL Elazığ

Nermin YILDIRIM KARA Hatay

Suat ÖZÇAĞDAŞ İstanbul

Murat BAKAN İzmir

Vecdi GÜNDOĞDU Kırklareli

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Burhanettin BULUT Adana

Serkan SARI Balıkesir

Kayıhan PALA Bursa

Gamze AKKUŞ İLGEZDİ İstanbul

Muhip KANKO Kocaeli

Ali KARAOBA Uşak

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU

Ayhan BARUT Adana

Orhan SARIBAL Bursa

Bekir BAŞEVİRGEN Manisa

Ömer Fethi GÜRER Niğde

Barış KARADENİZ Sinop

İlhami Özcan AYGUN Tekirdağ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Müzeyyen ŞEVKİN Adana

Türker ATEŞ Bolu

Şeref ARPACI Denizli

Ednan ARSLAN İzmir

Nail ÇİLER Kocaeli

Talat DİNÇER Mersin

DİLEKÇE KOMİSYONU

İbrahim ARSLAN Eskişehir

Ahmet Baran YAZGAN Edirne

Hasan Ufuk ÇAKIR Mersin

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Cavit ARI Antalya

Mustafa ERDEM Antalya

Rahmi AŞKIN TÜRELİ İzmir

Cevdet AKAY Karabük

Veli AĞBABA Malatya

Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU Manisa

Tahsin OCAKLI Rize

KİT KOMİSYONU

Orhan SÜMER Adana

Hüseyin YILDIZ Aydın

İzzet AKBULUT Burdur

Mehmet TAHTASIZ Çorum

Ali GÖKÇEK İstanbul

Özgür KARABAT İstanbul

Mahir POLAT İzmir

Deniz YAVUZYILMAZ Zonguldak

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Abdurrahman TUTDERE Adıyaman

Mustafa Sezgin TANRIKULU Diyarbakır

Servet MULLAOĞLU Hatay

Türkan ELÇİ İstanbul

Rıfat Turuntay NALBANTOĞLU İzmir

Mahmut TANAL Urfa

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Gamze TAŞCIER Ankara

Aliye TİMİSİ ERSEVER Ankara

Aliye COŞAR Antalya

Reşat KARAGÖZ Amasya

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU Bursa

Ayça TAŞKENT Sakarya

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU

Özgür Erdem İNCESU Ardahan

Jale Nur SÜLLÜ Eskişehir

Kadri Enis BERBEROĞLU İstanbul

Yüksel TAŞKIN İzmir

Fahri ÖZKAN Kırklareli

Ali Fazıl KASAP Kütahya

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU

Hasan ÖZTÜRKMEN Gaziantep

Yüksel Mansur KILINÇ İstanbul

İsmail Atakan ÜNVER Karaman

Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Muğla

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU

Okan KONURALP Ankara

Hasan ÖZTÜRK Bursa

Yüksel Mansur KILINÇ İstanbul

Ahmet Tuncay ÖZKAN İzmir