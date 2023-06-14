Erdoğan'ı 'memnun etmeyen' faktörler: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu neden bakan kalamadı?

Gazeteci Murat Yetkin, siyasi hayatlarına milletvekili olarak devam eden eski bakanlar Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'a yeni kabinede yer verilmemesinin sebeplerini irdeledi.

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Erdoğan'ı 'memnun etmeyen' faktörler: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu neden bakan kalamadı?

Gazeteci Murat Yetkin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52,18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından belirlediği yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yasama döneminde özellikle medyada öne çıkan eski bakanlar Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın 'A takımına' alınmadığını dile getiren Yetkinreport.com yazarı, bunda birkaç etkenin rol oynadığını kaydetti:

"(...) Örneğin Erdoğan’ın, Soylu’yu Covid-19 salgının en kritik aşamasında Sağlık Bakanı Koca ile takışıp istifa etmesine rağmen, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin arka çıkmasının da etkisiyle yerinde tutmak zorunda kalmasını unuttuğunu sanmıyorum.

Aynı şekilde Soylu ve Akar’ın özellikle 2020-2021 döneminde bazı kamuoyu yoklamalarında beğeni düzeylerinin Erdoğan’ı yakalayıp geçme eğilimi gösterdiği, Meclis kulisinde Soylu’nun Erdoğan’dan sonra AK Parti’nin başına geçebileceği iddialarının yayılmasını da.

Soylu’nun son zamanlarda özellikle ABD ve Almanya’ya karşı Dışişlerini zor durumda bırakan dış politika çıkışları, Soylu ve Akar’ın PKK ile mücadelede medya görünürlüğü olarak öne çıkan rekabetlerinin de Erdoğan’ı çok memnun etmediği anlaşılıyor. Yeni MSB Yaşar Güler’in medya ilişkilerine Akar kadar açık olmak istememesi buna bağlanıyor.

Akar-Soylu-Fidan üçlüsünün PKK ile mücadelede özellikle 15 Temmuz’dan bu yana önleyici eylem ile daha önce alınmamış derecede mesafe aldığı ortada. Erdoğan, özellikle Soylu ve Akar bağlamında bunu ileriye yönelik siyasi kazananıma çevirme eğilimlerinin önünü kesmek istemiş olabilir. (...)"

Etiketler
AKP Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
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