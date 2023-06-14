CHP'li Cevdet Akay: Kırmızı et fiyatları son 6 yılda yüzde 808 arttı

AKP iktidarının ekonomi politikalarının yarattığı sonuç nedeniyle enflasyonda yaşanan artış yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında enflasyon, mayıs ayında yüzde 0,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39.6’ya geriledi.

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Mayıs ayı için iki farklı veriye göre enflasyon rakamlarını açıkladı. Doğal gaz fiyatının mayıs ayında değişmediği varsayımında aylık tüketici enflasyonu yüzde 7,35, yıllık enflasyon ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,06 oldu. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 5,68, yıllık bazda ise yüzde 105,45 arttı. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 olarak gerçekleşti.

CHP'Lİ CEVDET AKAY: KIRMIZI ET FİYATLARI 6 YILDA YÜZDE 808 ARTTI

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bugün yaptığı açıklamada kırmızı et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Akay, “Kırmızı et fiyatları son 6 yılda yüzde 808 oranında arttı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi; hükümetimizin, iktidarımızın hem tarım hem de hayvancılıkta sürdürebilir bir politika üretmemesi” dedi.

Cevdet Akay, bugün yaptığı açıklamada kırmızı et fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Akay, şunları söyledi:

“Kırmızı et fiyatları son 6 yılda yüzde 808 oranında arttı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi; hükümetimizin, iktidarımızın hem tarım hem de hayvancılıkta sürdürebilir bir politika üretmemesi. Maliyet artışlarını hepimiz biliyoruz. Hayvancılıktaki yanlış politikalar sebebiyle maalesef canlı hayvan sayımızda çok çok azalmalara teşkil etti. Bunun sonucunda de kırmızı et fiyatlarını belirli bir seviyede tutmak için ithalata yöneldi. Son 6 yılda 3 milyon 301 milyon dolar, canlı hayvan ithalatı için yabancı çiftçiye ödeme yapıldı.”

Akay, besicilerin zor durumda olduğunu ve üretim maliyetlerinin arttığını kaydederek, “2010 yılında karkas etin kilogram fiyatı 25 lirayken Haziran 2023 itibariyle 227 liraya kadar çıktı. Dini vecibeler bizim için çok çok önemli. Önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı’nda herkes kurbanını kesmek ister ama canlı hayvan piyasasında bakıyoruz, üç haneli rakamlara ulaşmış kurban fiyatları. Yüzde 150 artış olmuş. Bu durumda çok büyük kesimimiz, dini vecibesini yerine getiremeyecek. Kurban kesimini yapamayacak, kırmızı eti sadece hayal etmekle kalacak” dedi.

Kaynak: ANKA