Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ilk atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü koltuğunda daha önce, Şahap Kavcıoğlu'nun milletvekilliği döneminde de birlikte çalıştığı ve akrabası olduğu iddia edilen Harun Furkan Çarpadan oturuyordu.

Çarpadan'ın Kavcıoğlu ile birlikte BDDK'ye gittiği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Uzuner'in yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın görevi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.

Başkan Erkan'ın banka içerisinde ve para politikasında köklü değişiklikler yapma yetkisi bulunmuyor. Erkan, başkan sıfatıyla sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor. Başkan yardımcılarını doğrudan cumhurbaşkanı atıyor.

Faizlerin yönüne karar veren Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanının onayı ile atanabiliyor.