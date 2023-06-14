Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ilk atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın banka içerisinde ve para politikasında köklü değişiklikler yapma yetkisi bulunmuyor.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ilk atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü koltuğunda daha önce, Şahap Kavcıoğlu'nun milletvekilliği döneminde de birlikte çalıştığı ve akrabası olduğu iddia edilen Harun Furkan Çarpadan oturuyordu.

Çarpadan'ın Kavcıoğlu ile birlikte BDDK'ye gittiği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Uzuner'in yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın görevi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.

Başkan Erkan'ın banka içerisinde ve para politikasında köklü değişiklikler yapma yetkisi bulunmuyor. Erkan, başkan sıfatıyla sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor. Başkan yardımcılarını doğrudan cumhurbaşkanı atıyor.

Faizlerin yönüne karar veren Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanının onayı ile atanabiliyor.

Etiketler
Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
Son Güncelleme:
CHP liderliği için 'adayım' diyen Özgür Özel: Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var Özgür Özel: Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var
Can Atalay hala hukuksuz şekilde Silivri'de... Yargıtay tahliye dosyasından önce, Gezi dosyasını mı yanıtlayacak? Yargıtay tahliye dosyasından önce, Gezi dosyasını mı yanıtlayacak?
Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin
Küflenmiş ve solmuş çiçeği atmayın: Canlanması için dibine bunu verin... Küflenmiş ve solmuş çiçeği atmayın: Canlanması için dibine bunu verin...
ÇOK OKUNANLAR
Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı! TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı!
Hayat boyu bolluk içinde yaşıyorlar: Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor! Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor!
Yaşam mücadelesi veriyordu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim' Yaşam mücadelesi veriyordu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim'