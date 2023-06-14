Can Atalay hala hukuksuz şekilde Silivri'de... Yargıtay tahliye dosyasından önce, Gezi dosyasını mı yanıtlayacak?

14 Mayıs Meclis seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay milletvekili olarak seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, halen hukuksuz bir şekilde Silivri Cezaevi’nde tutulurken, Sözcü yazarı Saygı Öztürk Atalay’ın dosyasıyla ilgili yeni detayları paylaştı. Öztürk, Atalay hakkında çıkacak kararın öne alınabileceğini yazdı.

Can Atalay’ın cezasının Yargıtay’da onanmadığı için halen sanık durumunda olduğunu aktaran Öztürk, Atalay’ın dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne geleceğini söyleyerek şunları yazdı:

YARGITAY NE YAPACAK?

Yargıtay'da bir dava dosyasının sonuçlanması en az bir yıl. Bu durumda, Can Atalay davası sonuçlanana kadar cezaevinde tutulacak mı? İşte, burada mahkeme başkanının, sanıklardan birisinin milletvekili seçilmesini dikkate alıp “Dosyanın aciliyeti” nedeniyle öne alma yetkisi var

Yani, Can Atalay dosyası diğer davalara göre erken sonuçlandırılacak. Buna da mahkeme başkanı karar verecek. Yargıtay'ın ilgili dairesindeki genel görüş, dosyanın kendilerine ulaşmasından sonra öncelikle sonuçlandırılması yönünde olduğunu da belirtelim.

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