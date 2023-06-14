Asgari ücret pazarlığında kritik ikinci toplantının tarihi belli oldu!

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantının tarihi belli oldu. Taraflar 19 Haziran'da yeniden bir araya gelecek.

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Asgari ücret pazarlığında kritik ikinci toplantının tarihi belli oldu!

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantının tarihi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile 19 Haziran Pazartesi günü asgari ücrete ara zam konusunda görüşecek.

İLK TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMAMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılmış ve bir saat sürmüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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