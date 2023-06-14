Depremde yıkılan tarihi mekanları fotoğraflıyor

Kahramanmaraş'ta memur emeklisi, fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda şair ve yazar Yasin Mortaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından fotoğraf çekmeyi bıraktı.

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Kahramanmaraş'ta memur emeklisi, fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda şair ve yazar Yasin Mortaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından fotoğraf çekmeyi bıraktı.

4 ayın ardından tekrar fotoğraf makinesini eline alan Mortaş, gezdiği sokaklarda tarihi mekanları insan unsurlarıyla çekmeye başladı.

Tarihi kapalı çarşıdaki yıkık yerleri çeken Mortaş, “Depremden bu yana fotoğraf çekmiyordum. Onun hüznü bana ağır geldiği için şiirlere yöneldim ama fotoğrafı bir türlü çekemiyordum. Ben şiir ile edebiyat ile tanıklık ediyorum deprem üzerine, fotoğraf ile de tanıklık etmek istedim. İki üç gündür tarihi yerlerimizi, yıkılan mekanları ziyaret edip geziyorum. Buralarda insan unsurlu fotoğraflar yakalayıp çekiyorum. Bu çekimimi birkaç gün daha devam ettirip deprem tanığı olarak sergi düşünüyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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