Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye milyonluk ceza

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 43 kilo 340 gram salep soğanı ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 4 kişiye kaçak salep toplamaları nedeniyle 1 milyon 221 bin 575 lira ceza kesildi.

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Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye milyonluk ceza

Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 5 kişiye, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 221 bin 575 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 43 kilo 340 gram salep soğanı ele geçirildi.

Sürücü ile araçtaki 4 kişiye 1 milyon 221 bin 575 lira ceza kesildi.

Ekipler, el konulan salep soğanları tekrar doğaya ekecek.

 

Kaynak: AA

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