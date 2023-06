Erkan Baş'tan Meclis'te Can Atalay açıklaması: 'Adalet Bakanı'nın yorumu gerçekten önemli değil. Can derhal tahliye edilmeli'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de bir basın açıklaması yaptı.

Erkan Baş, Adalet Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde Can Atalay’la ilgili yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

Erkan Baş, “Adalet Bakanı'nın yorumu hiç önemli değil, Anayasa var, Can Atalay derhal tahliye edilmelidir” dedi.

Erkan Baş, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında TİP Hatay milletvekili ve Gezi tutuklusu Can Atalay’ın durumuna ilişkin şunları söyledi:

"ADALET BAKANI'NIN NE SÖYLEDİĞİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

“Tam bir aydır Hatay halkının oylarıyla bu Meclis’e girmeye hak kazanmış. Hatay’dan 75 binin üzerinde oy almış milletvekilimiz Can Atalay haksız, hukuksuz, adaletsiz bir biçimde esir tutuluyor. Tam bir ay oldu. Çok uzun değerlendirmeler yapabiliriz ama tek cümle söylemek gerekirse, Can Atalay bir an önce serbest bırakılmak zorunda. Adalet Bakanı’nın yorumu filan gerçekten hiç ama hiç önemli değil. Anayasa var, Anayasa hükmü açık durum net. Milletvekilimiz derhal tahliye edilmelidir.

“ÖNCEKİ SORUMLULUKLARININ DEVAMI OLARAK HATAY HALKININ MÜCADELESİNE KATILMALIDIR”

Soma’da Ermenek’te Çorlu Tren Katliamı’nda Aladağ faciasında, Gezi Parkı’nda ve nice toplumsal davada sevgili can hiç durmadan çalıştı. Ailelere, yakınlara, mağdurlara, ezilenlere omuz verdi. Onları savundu. Bu sürecin sonunda genel seçimlerde bu ülkede yaşayan yurttaşlar Can Atalay’a bir görev bir sorumluluk daha verdi. Şimdi daha önceki görevlerinin sorumluluklarının bir devamı olarak Can hapisten çıkmalı, esaret bitmeli ve Hatay halkının mücadelesine katılmalıdır.”

ADALET BAKANI NE DEMİŞTİ?

Atalay hakkındaki yargı sürecinin devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle konuştu:

"Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde değil. Yargıtay'da görülen bir dava. Gezi davasıyla ilgili hususu sordunuz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrası ortaya çıkacak hususlar."

Kaynak: Gerçek Gündem