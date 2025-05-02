RTÜK'ten Enver Aysever'in Sözlerine İnceleme

Gazeteci Enver Aysever'in KRT TV'de yaptığı programda, Sultan 2. Abdülhamid ile ilgi sözleri tepki çekmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.



Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul… https://t.co/2BPyzQA3u1 — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) May 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi