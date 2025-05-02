RTÜK'ten Enver Aysever'in Sözlerine İnceleme
KRT TV'de yayınlanan programda gazeteci Enver Aysever'in Sultan 2. Abdülhamid hakkında kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki çekerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.
Gazeteci Enver Aysever'in KRT TV'de yaptığı programda, Sultan 2. Abdülhamid ile ilgi sözleri tepki çekmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) May 2, 2025
Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul… https://t.co/2BPyzQA3u1
Kaynak: Haber Merkezi