Bina Değil Mezar İnşa Etmişler! Depremde Yıkılan Sitede Yeni Bilirkişi Raporu: Skandallar Saymakla Bitmiyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'ne ilişkin açılan davada, yeni bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirecek tespitler içerdi. 44 kişinin yaşamını yitirdiği, iki bloktan oluşan sitenin yıkımıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmada, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, hem müteahhit hem de belediye yetkilileri için "asli kusurlu" tespiti yer aldı.

RUHSATA AYKIRI ASMA KAT, DÜŞÜK KALİTELİ BETON

Mahkeme başkanının duruşmada okuduğu rapora göre, müteahhit Hasan Çam, şantiye şefleri ve yapı denetim sorumluları birçok teknik ve hukuki ihlalde bulundu. Özellikle betonarme taşıyıcı sistemin deprem yüklerine karşı zayıflatıldığı, ruhsatsız şekilde galeri boşluklarının kapatıldığı, kullanılan beton ve çeliğin standartların altında olduğu belirtildi.

Rapor, söz konusu kusurların binanın yıkılmasında doğrudan etkili olduğunu vurgularken, yapı denetim süreçlerinde ciddi ihmal ve denetimsizlik yaşandığı da belgelenmiş oldu.

BELEDİYEYE DE AĞIR SUÇLAMA

Dikkat çeken bir diğer tespit ise Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik yapıldı. Bilirkişi raporunda, binanın iki bodrum, zemin ve asma katlarının ruhsat alınmadan önce denetimsiz şekilde inşa edildiği, buna rağmen 2016 yılında yapı ruhsatı ve temel üstü vizesi verildiği belirtildi.

Ayrıca ruhsata aykırı eklemelere rağmen yapı kullanım izin belgesinin verilmiş olması da belediye sorumlularını asli kusurlu konuma düşürdü.

Kaynak: DHA