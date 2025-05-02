Sabiha Gökçen Havalimanı Alarma Geçti! Pistteki Ördek Ortalığı Karıştırdı, İşte Pilot ve Kule Arasındaki Telsiz Konuşmaları...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. İniş yapan bir uçağın pilotu, pistte dolaşan bir ördek fark etti ve durumu hemen hava trafik kontrol kulesine bildirdi. Pilotun, “Efendim, indikten sonra pistte bir tane ördek gördük, bilginize” şeklindeki telsiz uyarısı üzerine ekipler harekete geçti.

Pistte kontrol yapıldı ve bu sırada iniş için bekleyen bir uçak kısa süreliğine bekletildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması üzerine uçuş operasyonları sorunsuz bir şekilde devam etti.

Pilot ile kule arasındaki diyalog ise telsiz kayıtlarına yansıdı:

PİLOT : Efendim, indikten sonra bir tane ördek gördük pistte, bilginize.

: Efendim, indikten sonra bir tane ördek gördük pistte, bilginize. KULE : Pist üzerinde mutabık mıyız efendim?

: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim? PİLOT: Mutabıkız.

Kaynak: DHA