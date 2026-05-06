Rojin Kabaiş'in Babası Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek İle Görüşecek

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de 2024'te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için Ankara’ya geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş'in adalet mücadelesi devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ANKARA'DA

Kızının kaybolduğu ilk günden itibaren sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerden kızının ölümünün arkasındaki sır perdesinin kaldırılması noktasında yardım talep eden baba Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Baba Kabaiş'e Diyarbakır ve Van Barosu'ndan avukatlar da eşlik ediyor.

'OLUMLU GELİŞMELER OLABİLİR' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabi genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. Telefon İspanya'ya gönderilmişti şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz" demişti.

Kaynak: ANKA

