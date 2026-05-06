MHP'de İlk Kongrenin Yeri ve Tarihi Belli Oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin kongre sürecine başlayacağı tarih ve il hakkında açıklama yaptı.

İLK KONGRE 19 MAYIS'TA İLKADIM İLÇESİNDE

Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP'nin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs’ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde “ilk kongre adımı”nın da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA