MHP'de İlk Kongrenin Yeri ve Tarihi Belli Oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongre sürecinde takvimin netleştiğini ve sürecin başlayacağı ili duyurdu. Yalçın, 19 Mayıs Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde ilk kongrenin gerçekleştirileceğini açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin kongre sürecine başlayacağı tarih ve il hakkında açıklama yaptı.
İLK KONGRE 19 MAYIS'TA İLKADIM İLÇESİNDE
Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP'nin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs’ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde “ilk kongre adımı”nın da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: