Rize’de Zemini Kayan Okulda Eğitime Ara Verildi

Rize’de Ortapazar Köyü'nde Devlet Su İşleri (DSİ) mahallenin deresinde ıslah çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Ortapazar Ortaokulu binasının zeminde kaymaların devam ettiği tespit edildi.

Tedbir amaçlı Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğü’ndeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Alınan karar gereği okulda devam eden eğitime pazartesi ve salı günleri ara verilirken, öğrencilerin 5 Şubat'tan itibaren Pehlivantaşı İlkokulunda hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edebileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA