Rize’de Zemini Kayan Okulda Eğitime Ara Verildi

Rizde’de yapılan dere ıslah çalışmaları sonrasında okul duvarında meydana gelen çökmeler büyük panik yaşattı. Çökmeler sonrasında Rize’nin Ortapazar Köyü'nde eğitime ara verildi.

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Rize’de Ortapazar Köyü'nde Devlet Su İşleri (DSİ) mahallenin deresinde ıslah çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Ortapazar Ortaokulu binasının zeminde kaymaların devam ettiği tespit edildi.

Rize’de Zemini Kayan Okulda Eğitime Ara Verildi - Resim : 1

Tedbir amaçlı Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğü’ndeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Alınan karar gereği okulda devam eden eğitime pazartesi ve salı günleri ara verilirken, öğrencilerin 5 Şubat'tan itibaren Pehlivantaşı İlkokulunda hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edebileceği öğrenildi.

Rize’de Zemini Kayan Okulda Eğitime Ara Verildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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