'Kara Para Aklama' Davasında Flaş Gelişme! Engin Polat Beraat Etti

Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Polat'ın "Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçunun öncül suçu olarak öngörülen "Dolandırıcılık"tan beraat ettiğini açıkladı.

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'Kara Para Aklama' Davasında Flaş Gelişme! Engin Polat Beraat Etti

Engin Polat ve Dilan Polat'ın kara para aklama soruşturmasında yargı süreci devam ederken, Engin Polat cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin "Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçunun öncül suçu olarak öngörülen "Dolandırıcılık Suçu"ndan beraat ettiğini duyurdu.

'Kara Para Aklama' Davasında Flaş Gelişme! Engin Polat Beraat Etti - Resim : 1

ÖNCÜL SUÇTAN BERAAT

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle duyurdu:

"Kamuoyunun Bilgisine, Müvekkilim Engin Polat, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçunun öncül suçu olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün BERAAT etmiştir."

'Kara Para Aklama' Davasında Flaş Gelişme! Engin Polat Beraat Etti - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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